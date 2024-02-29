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29 февраля, 12:04

Карраскаль — о переходе Кастаньо в «Краснодар»: «Он обладает качествами суперигрока»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль заявил, что колумбиец Кевин Кастаньо поможет «Краснодару» добиться высоких целей.

«Это отличный игрок с хорошей техникой. Он обладает качествами суперигрока. Я его очень хорошо знаю по сборной, это мой хороший друг. Сильное приобретение для «Краснодара», он поможет команде добиться высоких целей», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно Кастаньо перешел в «Краснодар» из мексиканского «Крус Асуль» за 7,3 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
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15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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 - : -
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 - : -
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