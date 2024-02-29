Карраскаль — о переходе Кастаньо в «Краснодар»: «Он обладает качествами суперигрока»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль заявил, что колумбиец Кевин Кастаньо поможет «Краснодару» добиться высоких целей.

«Это отличный игрок с хорошей техникой. Он обладает качествами суперигрока. Я его очень хорошо знаю по сборной, это мой хороший друг. Сильное приобретение для «Краснодара», он поможет команде добиться высоких целей», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно Кастаньо перешел в «Краснодар» из мексиканского «Крус Асуль» за 7,3 миллиона евро.