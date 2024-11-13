Хомуха не считает неожиданной разгромную победу «Спартака» над «Акроном»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о победе «Спартака» над «Акроном» (4:0) в 15-м туре РПЛ.

«Здесь нет ничего неожиданного. «Акрон» все матчи уступал с крупным счетом командам, которые находятся в верхней части таблицы. Поэтому этот результат не стал ни для кого сюрпризом», — цитирует Хомуху Vprognoze.ru.

После первого круга «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, тольяттинцы находятся на 9-м месте (16 очков).