Шунин отказался называть основного вратаря «Динамо»
Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин отказался отвечать на вопрос, кто является основным вратарем бело-голубых.
«Кто на мой взгляд должен быть первым номером «Динамо»? Не хочу отвечать на этот вопрос — назову одного, другой расстроится. На данный момент тренерский штаб ставит Андрея, значит, он основной вратарь», — цитирует Шунина «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 у «Динамо» заявлено три вратаря — Андрей Лунев, Игорь Лещук и Андрей Кудравец.
Источник: РБ Спорт
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