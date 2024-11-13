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Сегодня, 16:47

Шунин отказался называть основного вратаря «Динамо»

Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин отказался отвечать на вопрос, кто является основным вратарем бело-голубых.

«Кто на мой взгляд должен быть первым номером «Динамо»? Не хочу отвечать на этот вопрос — назову одного, другой расстроится. На данный момент тренерский штаб ставит Андрея, значит, он основной вратарь», — цитирует Шунина «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 у «Динамо» заявлено три вратаря — Андрей Лунев, Игорь Лещук и Андрей Кудравец.

Источник: РБ Спорт
Антон Шунин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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