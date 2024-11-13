Шунин отказался называть основного вратаря «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин отказался отвечать на вопрос, кто является основным вратарем бело-голубых.

«Кто на мой взгляд должен быть первым номером «Динамо»? Не хочу отвечать на этот вопрос — назову одного, другой расстроится. На данный момент тренерский штаб ставит Андрея, значит, он основной вратарь», — цитирует Шунина «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 у «Динамо» заявлено три вратаря — Андрей Лунев, Игорь Лещук и Андрей Кудравец.