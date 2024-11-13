Форвард «Акрона» Чибота заявил, что его не пугала жизнь в Израиле
Нападающий «Акрона» Мавис Чибота прокомментировал жизнь в Израиле.
— Когда ты жил в Израиле, тебя пугали сирены и другие военные действия, которые происходили вблизи территории страны?
— Совсем не пугало! Знаешь, когда живешь в стране 10-12 лет, это тебя уже не пугает. Единственное, когда речь заходит о детях, нужно пытаться объяснить им, что все хорошо и ничего не случится, — цитирует игрока «ВсеПроСпорт».
В этом сезоне форвард провел 4 матча за «Акрон» и не отметился результативными действиями.
Источник: vseprosport.ru
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|36
|
3
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|15
|11
|1
|3
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|34
|
4
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|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
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|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
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|15
|8
|3
|4
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|
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|5
|4
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|19
|
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|4
|5
|6
|20-26
|17
|
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|15
|4
|4
|7
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|16
|
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|4
|3
|8
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|
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|3
|6
|6
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|15
|
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|15
|3
|3
|9
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|12
|
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|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
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|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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