Хохлов считает, что у Шиманьского очень хорошие перспективы в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание Себастьяна Шиманьски. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 5 лет.

– Себастьян – фланговый полузащитник, который может сыграть на позиции вингера и справа, и слева, – приводит пресс-служба клуба слова Хохлова. – Он провел качественный сезон в "Легии", во второй половине сезона постоянно выходил в стартовом составе. Мы внимательно следили за ним. Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом. По всем качествам он нам подходит, и по спортивным, и , что немаловажно, человеческим.

Ему всего 20 лет, он уже начинает привлекаться в основную национальную сборную Польши из молодежной команды. Перспективы в нашем клубе, считаю, у Шиманского очень хорошие. Сделаем все необходимое, чтобы процесс адаптации в новом коллективе прошел как можно проще и быстрее, рассчитываем на Себастьяна как на футболиста, способного усилить игру команды, уже сейчас. Так что, добро пожаловать!

Полузащитник "Легии" Шиманьски стал игроком "Динамо"

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