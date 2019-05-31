Полузащитник "Легии" Шиманьски стал игроком "Динамо"

Полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьски перешел в "Динамо". Соглашение рассчитано на 5 лет. Детали перехода 20-летнего игрока пока не сообщаются.

Атакующий хавбек, ставший в нынешнем сезоне вице-чемпионом страны с "Легия", сейчас находится на сборе национальной сборной Польши и присоединится к команде в самое ближайшее время.

Первым новичком @FCDM_official в летнее межсезонье стал польский атакующий полузащитник Себастьян Шимански. Подробности – совсем скоро на нашем официальном сайте! pic.twitter.com/EGJJs0pPa8 – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 31 мая 2019 г.

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