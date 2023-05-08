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Сегодня, 19:24

Хохлов отреагировал на слова Ротенберга, что он останется тренером «Сочи» в следующем сезоне

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива» (0:3) в 26-м туре РПЛ.

— Я уже в раздевалке сказал, повторю. За игру не стыдно. Подвела реализация, — начал Хохлов. — Моментов мы создали достаточно, но не реализовали их. Очень просто мы дали забить «Локомотиву».

— Не стоит ли поставить автобус?

— Это не путь «Сочи». Даже, если мы будем проигрывать, мы будем больше играть в атаку. Автобуса не будет.

— Какие сейчас у «Локомотива» перспективы?

— Мне команда нравится. Весенний отрезок тоже нравится. Прогнозы давать не буду. Команда на правильном пути. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» вернулся на те места, на которых их привычно видеть.

— Во втором тайме было много замен, хотели дать игровое время или изменить тактику?

— Здесь преследовались две цели. Давит игровую практику тем, кто мало проводит время на поле. Но и мы не сдавались до последний секунды.

— Ротенберг сказал, что вы будете главным тренером в следующем сезоне. Переговоры прошли?

— Я впервые от вас слышу.

Ранее президент сочинцев заявил, что 47-летний специалист продолжит работать с командой в следующем сезоне.

Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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