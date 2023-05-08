Ненахов: «Хотелось бы как можно выше забраться в таблице»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался после победы над «Сочи» (3:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Команда молодцы. Такое ощущение, что мы были больше настроены на этот матч. У нас был сверхнастрой. Хотелось бы как можно выше забраться в таблице», — сказал Ненахов.

«Локомотив» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах. «Сочи» опустился на 10-е место с 34 очками.