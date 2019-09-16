Хохлов объяснил, почему в стартовом составе «Динамо» на матч с «Уфой» вышел Лещук, а не Шунин

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед началом матча 9-го тура чемпионата России против «Уфы» поделился ожиданиями от встречи. Встреча начнется в 20.00 (мск).

— Естественно, пауза на матчи сборных хорошо повлияла на состояние команды, — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер». - Сегодня Лещук будет основным голкипером. Шунин начал тренировки в общей группе, но и Лещук проявил себя неплохо. Газон немножко вытоптали после концертов, но в целом, он в хорошем состоянии.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей