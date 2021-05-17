Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное подписание 16-летнего Сергея Пиняева испанской «Барселоной».

«Пиняев — это действительно очень талантливый, быстрый и не по годам одаренный футболист. Если он будет продолжать правильно развиваться, то у него будут очень хорошие перспективы. Сейчас Сергей должен очень ответственно относиться к тренировкам и играм. Не каждый день такие клубы, как «Барселона» обращают на него внимание, чтобы подписать контракт. «Химки» — это та команда, которая подходит Пиняеву. Это клуб премьер-лиги, который занял 8-е место и там есть возможность прогрессировать. Это хорошее временное решение для продолжения карьеры Сергея. Сейчас все зависит от него самого. Если он будет прогрессировать и развиваться, то у него появится возможность перейти в «Барселону». Тем более, что по стилю и по манере игры он подходит испанской команде», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также считает, что спортивные школы должны уделять особое внимание развитию индивидуальных качеств футболистов.

«Спортивные школы должны уделять самое большое внимание развитию индивидуальных качеств молодых игроков. Это очень важно! А у нас система подготовки направлена больше на развитие коллективных действий. Необходимо развивать именно индивидуальные качества такие, как технические, физические, тактические, командные и коллективные действия», — добавил Газзаев.

По информации «СЭ», полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с «Барселоной» и отправиться в аренду в «Химки». Также на игрока претендует ряд европейских клубов и «Зенит».

(Артем Бухаев)