Хохлов испытывает досаду от ничьей в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что испытывает досаду от ничьей в матче 29-го тура премьер-лиги против "Енисея" (2:2). Бело-голубые избежали попадания в стыки.

- Ехали и настраивались взять три очка, - сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции. - Поэтому очень недовольны результатом. Считаю, что если бы не эти две ошибки, то мы могли бы довести игру до победного счета. Качество поля? Не люблю рассуждать об этом, плохое поле - это для обеих команд. Нет смысла сетовать на то, помешало ли оно нам сегодня или помогло. Какие чувства от результата? Досада от потери трех очков. Последний тур? Это открытие стадиона, какая еще нужна мотивация. По-моему, круче не бывает.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Заключительный матч москвичи проведут с "Арсеналом".

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