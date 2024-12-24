Бышовец: «У меня хорошее впечатление от игры «Локомотива» в первой части сезона»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от игры железнодорожников в первой половине сезона-2024/25.

«В целом могу сказать, что у меня хорошее впечатление от игры «Локомотива» в первой части сезона. Даже случившейся трудности это даже хорошо, может быть. Потому что, когда у тебя есть препятствие на пути, ты учишься», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

«Локо» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ с 35 очками за 18 матчей.