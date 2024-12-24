Бышовец: «У меня хорошее впечатление от игры «Локомотива» в первой части сезона»
Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от игры железнодорожников в первой половине сезона-2024/25.
«В целом могу сказать, что у меня хорошее впечатление от игры «Локомотива» в первой части сезона. Даже случившейся трудности это даже хорошо, может быть. Потому что, когда у тебя есть препятствие на пути, ты учишься», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.
«Локо» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ с 35 очками за 18 матчей.
Источник: Vprognoze.ru
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|
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|2
|8
|8
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|14
|
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|18
|2
|7
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|1
|5
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
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|2.03
|14:00
|
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|2.03
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ЖК
|Г
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Спартак
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
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Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
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Оренбург
|14
|1
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|1
|3
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