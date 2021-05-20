Тедеско: «Однажды я бы хотел стать тренером итальянской команды»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что ему нравится чемпионат Италии, и в будущем он хотел бы поработать в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может возглавить «Фиорентину» в новом сезоне.

«Я не комментирую слухи, иначе мне пришлось бы давать интервью каждый раз, когда мое имя было рядом со скамейкой запасных какого-то клуба.



Я считаю Италию страной футбола, мне всегда нравилась серия А, с удовольствием слежу за ней. Однажды я бы хотел стать тренером итальянской команды», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Напомним, Тедеско с осени 2019 года возглавлял московский «Спартак», который в сезоне-2020/21 занял второе место в Тинькофф РПЛ и прошел в квалификацию Лиги чемпионов.