Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско: «Однажды я бы хотел стать тренером итальянской команды»

13:33
Теги:

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что ему нравится чемпионат Италии, и в будущем он хотел бы поработать в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может возглавить «Фиорентину» в новом сезоне.

«Я не комментирую слухи, иначе мне пришлось бы давать интервью каждый раз, когда мое имя было рядом со скамейкой запасных какого-то клуба.

Я считаю Италию страной футбола, мне всегда нравилась серия А, с удовольствием слежу за ней. Однажды я бы хотел стать тренером итальянской команды», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Напомним, Тедеско с осени 2019 года возглавлял московский «Спартак», который в сезоне-2020/21 занял второе место в Тинькофф РПЛ и прошел в квалификацию Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В «Спартаке» рассказали о планах оптимизации состава второй команды
Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
«Мечтаю возглавить «Спартак». Дмитрий Комбаров — о Тедеско, Промесе, Зареме Салиховой и ФНЛ
«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд