Тренер «Спартака» Абаскаль показал фото с новорожденным сыном

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал у себя в соцсетях фотографию с новорожденным сыном.

В пятницу, 26 мая жена 34-летнего испанца Алехандра родила ребенка.

«Уникальный момент для нас с тобой, Алехандра, моя сильная, смелая и особенная. Свет моей любви, я люблю тебя. Добро пожаловать в мир, Гильермо Николай Абаскаль. 26 мая 2023 года», — написал специалист.

На пресс-конференции после матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0), который состоялся 28 мая, Абаскаль объяснил, почему решил дать сыну испанско-русское имя.