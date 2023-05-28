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Сегодня, 18:34

Тренер «Спартака» Абаскаль показал фото с новорожденным сыном

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал у себя в соцсетях фотографию с новорожденным сыном.

В пятницу, 26 мая жена 34-летнего испанца Алехандра родила ребенка.

«Уникальный момент для нас с тобой, Алехандра, моя сильная, смелая и особенная. Свет моей любви, я люблю тебя. Добро пожаловать в мир, Гильермо Николай Абаскаль. 26 мая 2023 года», — написал специалист.

На пресс-конференции после матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0), который состоялся 28 мая, Абаскаль объяснил, почему решил дать сыну испанско-русское имя.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

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П
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Краснодар

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 9
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Александр Соболев

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