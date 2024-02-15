Хлестов считает, что Промесу нужно получить российское гражданство

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился мнением о том, стоит ли москвичам продлевать контракт с форвардом Квинси Промесом.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Нужно ли в такой ситуации продлевать контракт с Промесом? Думаю, что да. Промес — сейчас единственный футболист «Спартака», на которого ходят болельщики. Думаю, что ему нужно получить российское гражданство, а клубу помочь в этом Квинси», — приводит «РБ Спорт» слова Хлестова.

В текущем сезоне Промес сыграл 21 матч за «Спартак», в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.