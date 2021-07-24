Радимов оценил перспективы проекта «Красава»
Главный тренер «Зенита» — 2 Владислав Радимов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к проекту Евгения Савина — ФК «Красава».
«Если это хорошая история и вдолгую, то это хорошее начинание. Если же игра за подписчиков, то, конечно, такое не надо. Важно, что это дает работу футболистам, и они могут себя проявить и пойти потом дальше», — заявил Радимов.
Напомним, что «Красава» в этом сезоне выступает в первенстве ПФЛ. (Евгений Черепанов)
«Те, кто мог уехать из РПЛ, уже играют в зарубежных клубах». Радимов — о старте РПЛ, Евро и Олимпиаде
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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