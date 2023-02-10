«Химки» взяли в аренду полузащитника «Нижнего Новгорода» Кобесова
«Химки» достигли договоренности с «Нижним Новгородом» о трансфере полузащитника Давида Кобесова, сообщает пресс-служба команды.
23-летний хавбек перешел в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона.
В 2022 году футболист провел за клуб из Нижнего Новгорода четыре матча во всех турнирах.
Ранее он выступал за владикавказские «Спартак» и «Аланию», в составе которой в прошлом сезоне провел 36 матчей, забил 9 голов и отдал 11 голевых передач.
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|
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|3
|4
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|
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|17
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|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|К
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Локомотив
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|3
|
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