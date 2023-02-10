«Химки» взяли в аренду полузащитника «Нижнего Новгорода» Кобесова

«Химки» достигли договоренности с «Нижним Новгородом» о трансфере полузащитника Давида Кобесова, сообщает пресс-служба команды.

23-летний хавбек перешел в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона.

В 2022 году футболист провел за клуб из Нижнего Новгорода четыре матча во всех турнирах.

Ранее он выступал за владикавказские «Спартак» и «Аланию», в составе которой в прошлом сезоне провел 36 матчей, забил 9 голов и отдал 11 голевых передач.