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«Химки» — «Спартак»: за что назначен пенальти в пользу красно-белых?

20:34
Скриншот эфира матча «Химки» — «Спартак».
Скриншот эфира матча «Химки» — «Спартак».
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На 54-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников не стал назначать 11-метровый удар в ворота хозяев поля, однако через пару минут поменял свое решение.

В том моменте Эсекиэль Понсе наносил удар головой по воротам, а Арсений Логашов, пытаясь выбить мяч, угодил ему в голову ногой. Судья этого не видел, в его действия вмешались видеоассистенты Николай Волошин и Илья Елеференко, предложившие изучить видеоповторы. Сделав это, рефери назначил пенальти и наказал защитника желтой карточкой. (Александр Бобров)

Скриншот эфира матча "Химки" - "Спартак".
Скриншот эфира матча «Химки» — «Спартак».
Скриншот эфира матча "Химки" - "Спартак".
Скриншот эфира матча «Химки» — «Спартак».
Скриншот эфира матча "Химки" - "Спартак".
Скриншот эфира матча «Химки» — «Спартак».

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