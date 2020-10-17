«Химки» — «Спартак»: за что назначен пенальти в пользу красно-белых?
На 54-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников не стал назначать 11-метровый удар в ворота хозяев поля, однако через пару минут поменял свое решение.
В том моменте Эсекиэль Понсе наносил удар головой по воротам, а Арсений Логашов, пытаясь выбить мяч, угодил ему в голову ногой. Судья этого не видел, в его действия вмешались видеоассистенты Николай Волошин и Илья Елеференко, предложившие изучить видеоповторы. Сделав это, рефери назначил пенальти и наказал защитника желтой карточкой. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.