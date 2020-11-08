«Химки» — «Рубин»: Глушаков забил дебютный гол за подмосковную команду
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков упрочил преимущество своей команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 2:0.
На 69-й минуте встречи Глушаков воспользовался ошибкой вратаря «Рубина» Юрия Дюпина при вводе мяча в игру и отправил мяч в пустые ворота.
Этот гол стал первым для Глушакова в составе «Химок». 33-летний полузащитник перешел в подмосковную команду на правах свободного агента в октябре 2020 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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