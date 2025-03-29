«Химки» — «Пари НН»: Магомедов удвоил преимущество хозяев

«Химки» забили второй гол в матче против «Пари НН» в 22-м туре РПЛ — 2:0.

На 86-й минуте с передачи Резиуана Мирзова забил Бутта Магомедов.