«Химки» — «Оренбург»: Магомедов увеличили преимущество хозяев поля
Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов стал автором гола в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Во втором тайме он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.
Магомедов подхватил мяч на линии штрафной и нанес точный дальний удар. Мяч от штанги влетел в ворота оренбуржцев.
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