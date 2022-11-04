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Сегодня, 20:23

«Химки» — «Оренбург»: Магомедов увеличили преимущество хозяев поля

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов стал автором гола в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Во втором тайме он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

Магомедов подхватил мяч на линии штрафной и нанес точный дальний удар. Мяч от штанги влетел в ворота оренбуржцев.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
04 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург
ФК Оренбург
ФК Химки
1
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3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
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 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
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 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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