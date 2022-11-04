«Химки» — «Оренбург»: Магомедов увеличили преимущество хозяев поля

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов стал автором гола в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Во втором тайме он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

Магомедов подхватил мяч на линии штрафной и нанес точный дальний удар. Мяч от штанги влетел в ворота оренбуржцев.