«Химки» обыграли «Рубин» благодаря голам Мирзова и Глушакова
«Химки» победили «Рубин» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.
В составе подмосковной команды отличились полузащитники Резиуан Мирзов и Денис Глушаков.
Благодаря победе «Химки» догнали идущий на 13-м месте в турнирной таблице «Тамбов». У обеих команд по 12 очков, но тамбовчане идут выше по дополнительным показателям. «Рубин» остается на 9-м месте с 21 очком.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Химки» — «Рубин» (Казань) — 2:0 (0:0)
Голы: Мирзов, 48 (1:0). Глушаков, 69 (2:0).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий (Дядюн, 46), Данилкин, Филин, Глушаков (Куат, 90+2), Кухарчук, Мирзов (Могилевец, 86), Трошечкин (Алиев, 86), Боженов, Конате (Корян, 74).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов (Зуев, 83), Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Макаров, 54), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Косарев, 70).
Предупреждения: Бегич, 27. Филин, 40. Конате, 41. Кварацхелия, 50. Трошечкин, 56. Уремович, 67. Лантратов, 90.
Судьи: Лапочкин. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва).
8 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».
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