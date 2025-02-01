«Химки» объявили об уходе защитника Гогуа

Защитник «Химок» Седрик Гогуа расторг контракт с клубом.

30-летний ивуариец выступал за подмосковный клуб с лета 2024 года. За это время он провел в клубе 4 матчах.

Ранее Гогуа выступал за «Ротор», ЦСКА, «Тамбов», «Шинник», «Партизан», «Кайрат», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.