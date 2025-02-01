«Зенит» объявил о полноценном трансфере Изидора в «Сандерленд»

«Сандерленд» оформил полноценный переход нападающего «Зенита» Вильсона Изидора, сообщает пресс-служба российского клуба.

«Зенит» благодарит Вильсона Изидора и желает успехов на футбольном поле!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Английский клуб арендовал 24-летнего француза в августе 2024 года до конца сезона-2024/25. Он провел за «Сандерленд» 26 матчей и забил 9 голов.

На счету форварда 4 гола в 26 матчах за «Зенит».

«Сандерленд», выступающий в чемпионшипе, набрал 55 очков после 29 туров и занимает 4-е место в таблице.