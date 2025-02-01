Угальде ответил на слухи об уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде не планирует покидать московский клуб.

«Я остаюсь в команде и полностью сосредоточен на выступлениях за «Спартак». До лета еще далеко, я не думаю об уходе и сконцентрирован только на следующей игре, чтобы принести пользу клубу», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Угальде провел за красно-белых 22 матча во всех турнирах, где забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи. 22-летний форвард является лучшим бомбардиром. В «Спартак» он перешел из нидерландского «Твенте» в январе прошлого года за 13 миллионов евро.