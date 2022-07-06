«Химки» не поддержали идею создания Кубка лиги
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о том, что клуб не поддержал идею проведения Кубка лиги.
«Мы не поддержали решение создания Кубка лиги, потому что на данном этапе нету гарантированных источников финансирования. Права трансляции — тоже нерешенный вопрос. Тему надо проработать, потому что это дополнительные расходы и для клубов, а без источника финансирования это достаточно проблематично. Потому что и глубина состава должна быть другая. На данном этапе мы не поддержали это решение именно по этим причинам — этот турнир не проработан: ни с позиции вещателей, ни с позиции спонсоров. Окончательное решение за РФС, мы его поддержим», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее появилась информация, что представители 13 команд выступили за проведение Кубка лиги, а 3 — против.
Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -