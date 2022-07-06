«Химки» не поддержали идею создания Кубка лиги

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о том, что клуб не поддержал идею проведения Кубка лиги.

«Мы не поддержали решение создания Кубка лиги, потому что на данном этапе нету гарантированных источников финансирования. Права трансляции — тоже нерешенный вопрос. Тему надо проработать, потому что это дополнительные расходы и для клубов, а без источника финансирования это достаточно проблематично. Потому что и глубина состава должна быть другая. На данном этапе мы не поддержали это решение именно по этим причинам — этот турнир не проработан: ни с позиции вещателей, ни с позиции спонсоров. Окончательное решение за РФС, мы его поддержим», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее появилась информация, что представители 13 команд выступили за проведение Кубка лиги, а 3 — против.

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.