Большинство клубов РПЛ поддержало проведение Кубка лиги

Большинство клубов РПЛ поддержало идею о проведении Кубка лиги в предстоящем сезоне-2022/23, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Как утверждает источник, сегодня, 6 июля, на заседании общего собрания клубов премьер-лиги состоялось финальное обсуждение проекта турнира, по итогам которого представители 13 команд выступили за проведение Кубка лиги, а 3 — против.

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.