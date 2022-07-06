Большинство клубов РПЛ поддержало проведение Кубка лиги
Большинство клубов РПЛ поддержало идею о проведении Кубка лиги в предстоящем сезоне-2022/23, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Как утверждает источник, сегодня, 6 июля, на заседании общего собрания клубов премьер-лиги состоялось финальное обсуждение проекта турнира, по итогам которого представители 13 команд выступили за проведение Кубка лиги, а 3 — против.
Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.
Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.
Источник: https://t.me/offsider/4145
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|И
|В
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|П
|+/-
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|Зенит
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|0
|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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