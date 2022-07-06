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Сегодня, 12:23

Большинство клубов РПЛ поддержало проведение Кубка лиги

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мяч РПЛ.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

Большинство клубов РПЛ поддержало идею о проведении Кубка лиги в предстоящем сезоне-2022/23, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Как утверждает источник, сегодня, 6 июля, на заседании общего собрания клубов премьер-лиги состоялось финальное обсуждение проекта турнира, по итогам которого представители 13 команд выступили за проведение Кубка лиги, а 3 — против.

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.

Источник: https://t.me/offsider/4145
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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