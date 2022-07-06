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Сегодня, 13:11

«Химки» близки к заключению контракта с Гулиевым, Ломовицкий — в расширенном списке

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» об интересе к полузащитникам Александру Ломовицкому и Аязу Гулиеву.

«Гулиев у нас сейчас на просмотре, мы близки к тому, чтобы зафиксировать с ним контрактные отношения. Ломовицкий? Входит в расширенный список. Не исключаю, что он может появиться в составе «Химок», но пока что далекая перспектива», — сказал Терюшков «СЭ».

В прошлом сезоне 25-летний Гулиев провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

24-летний Ломовицкий сезон РПЛ-2021/22 начал в «Спартаке», за который сыграл 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Зимой игрок перешел в «Рубин», провел за команду 11 матчей и забил один гол.

Александр Ломовицкий
Аяз Гулиев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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