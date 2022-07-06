«Химки» близки к заключению контракта с Гулиевым, Ломовицкий — в расширенном списке

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» об интересе к полузащитникам Александру Ломовицкому и Аязу Гулиеву.

«Гулиев у нас сейчас на просмотре, мы близки к тому, чтобы зафиксировать с ним контрактные отношения. Ломовицкий? Входит в расширенный список. Не исключаю, что он может появиться в составе «Химок», но пока что далекая перспектива», — сказал Терюшков «СЭ».

В прошлом сезоне 25-летний Гулиев провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

24-летний Ломовицкий сезон РПЛ-2021/22 начал в «Спартаке», за который сыграл 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Зимой игрок перешел в «Рубин», провел за команду 11 матчей и забил один гол.