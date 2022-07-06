«Крылья Советов» поддержали идею проведения Кубка РПЛ

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что клуб поддержал идею проведения Кубка РПЛ.

«Главный тренер поддерживает этот турнир. Но хотелось бы определенности. Это нужно для определения состава, чтобы знать, как строить тренировочный процесс», — сказали в пресс-службе «Крыльев Советов» .

Ранее появилась информация, что представители 13 команд выступили за проведение Кубка лиги, а 3 — против.

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе вместе с РФС.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Кубка РПЛ может стартовать 26 июля, в общей сложности количество матчей в турнире может составить 77 игр.