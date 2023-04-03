Дюков оценил работу Каманцева на посту главы департамента судейства РФС

Президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» оценил работу главы департамента судейства Павла Каманцева.

«Объективным и важным является такой критерий, как количество неисправленных ключевых ошибок. Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику. В прошлом сезоне было 48 ошибок. Если мне не изменяет память, это 2,4 ошибки за тур. В этом сезоне 35 ошибок — 1,75 за тур.

Это говорит о том, что есть положительная динамика. Да, судьи по-прежнему ошибаются, но ошибки неизбежны. Хотя это и не должно быть оправданием. Мы должны работать над тем, чтобы снижать количество ключевых ошибок, не исправленных ВАР. Наша промежуточная цель — не более чем одна ошибка в среднем за тур», — сказал Дюков «СЭ».

Полное интервью Александра Дюкова «СЭ» здесь