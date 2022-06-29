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Сегодня, 12:55

«Химки» хотят заключить контракт с Денисом Давыдовым

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил перспективы нападающего Дениса Давыдова в подмосковном клубе.

«Первый сбор показал, что Денис нам нравится. Хотим посмотреть на него на втором сборе, а потом уже примем решение. Больше склоняемся к тому, что игрок будет полезен для «Химок». Есть ли уверенность, что Денис будет показывать результат? Здесь вопрос о его самоотдачи на тренировках. Пока мы удовлетворены тем, что он показал на первом сборе. Продолжим наблюдать за ним и дальше. В любом случае мы склоняемся в пользу подписания контракта с Денисом», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».

Денис Давыдов (футбол)
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