«Химки» хотят заключить контракт с Денисом Давыдовым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил перспективы нападающего Дениса Давыдова в подмосковном клубе.

«Первый сбор показал, что Денис нам нравится. Хотим посмотреть на него на втором сборе, а потом уже примем решение. Больше склоняемся к тому, что игрок будет полезен для «Химок». Есть ли уверенность, что Денис будет показывать результат? Здесь вопрос о его самоотдачи на тренировках. Пока мы удовлетворены тем, что он показал на первом сборе. Продолжим наблюдать за ним и дальше. В любом случае мы склоняемся в пользу подписания контракта с Денисом», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».