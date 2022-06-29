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Мостовой считает, что у Дениса Черышева есть шансы проявить себя в РПЛ

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Дениса Черышева в команду РПЛ.

«У Дениса есть все шансы проявить себя в России. У него в нашем чемпионате впереди еще лет пять. Тем более многие иностранцы уехали. Возможно, ему будет сложнее, так как он всю жизнь играл за границей. Можно сказать, он иностранец», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Черышев покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник отметился 1 результативной передачей в 17 матчах в чемпионате Испании.

Александр Мостовой
Денис Черышев
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