Мостовой считает, что у Дениса Черышева есть шансы проявить себя в РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Дениса Черышева в команду РПЛ.

«У Дениса есть все шансы проявить себя в России. У него в нашем чемпионате впереди еще лет пять. Тем более многие иностранцы уехали. Возможно, ему будет сложнее, так как он всю жизнь играл за границей. Можно сказать, он иностранец», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Черышев покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник отметился 1 результативной передачей в 17 матчах в чемпионате Испании.