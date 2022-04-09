«Нижний Новгород» — «Динамо»: Захарян избежал удаления
Арбитр не удалил Захаряна в матче «Нижний Новгород» — «Динамо»
На 21-й и 32-й минутах матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Динамо» Арсен Захарян совершил два фола, заслуживавших предупреждения. Динамовец грубо сыграл против Дмитрия Стоцкого и Никиты Каккоева.
Но арбитр Виталий Мешков только однажды показал желтую карточку.
Арсен Захарян грубо сыграл против Дмитрия Стоцкого и Никиты Каккоева.
Арсен Захарян грубо сыграл против Дмитрия Стоцкого и Никиты Каккоева.
При этом понятно, что, получи Захарян предупреждение за первое нарушение правил, он в дальнейшем наверняка действовал бы аккуратнее и вряд ли сыграл бы так безрассудно против Каккоева.
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|
4
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|
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|
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|23
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|4
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|
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|23
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|9
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|15-24
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14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
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|
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|Уфа
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|4
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30 тур
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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