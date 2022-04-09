На 21-й и 32-й минутах матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Динамо» Арсен Захарян совершил два фола, заслуживавших предупреждения. Динамовец грубо сыграл против Дмитрия Стоцкого и Никиты Каккоева.

Но арбитр Виталий Мешков только однажды показал желтую карточку.

Арсен Захарян грубо сыграл против Дмитрия Стоцкого и Никиты Каккоева.

Арсен Захарян грубо сыграл против Дмитрия Стоцкого и Никиты Каккоева.

При этом понятно, что, получи Захарян предупреждение за первое нарушение правил, он в дальнейшем наверняка действовал бы аккуратнее и вряд ли сыграл бы так безрассудно против Каккоева.