В субботу, 9 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут ЦСКА. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата команды сыграли вничью. Можно отметить, что последние два очных матча не выявили победителя. А «Химки» за всю историю противостояний команд в премьер-лиге никогда не обыгрывали ЦСКА.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.