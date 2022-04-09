«Нижний Новгород» и «Динамо» объявили составы на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе бело-голубых с первых минут появится защитник Саба Сазонов, для которого игра с нижегородцами станет четвертой в карьере в составе основной команды «Динамо» и второй — в стартовом составе. Впервые футболист попал в стартовый состав на игру 20-го тура против «Спартака» (0:2), которая прошла 6 марта.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Кравцов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Горбунов, Шарипов, Милсон.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Сазонов, Варела, Лаксальт, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Осокин, Лесовой, Сулаквелидзе, Тюкавин, Нжи, Гладышев.

Матч «Нижний Новгород» — «Динамо» состоится сегодня, 9 апреля. Начало — в 14.00 (мск).