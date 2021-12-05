РФС направил более 700 миллионов рублей на развитие детского футбола
Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) направил более 700 миллионов рублей, полученных благодаря выплатам от букмекеров, на развитие детского футбола.
14 академий, прошедших аттестацию РФС, получили по 42 миллиона рублей. Речь об академиях «Волгаря», «Ротора», «Факела», московского «Торпедо», «Велеса», «Балтики», «Енисея», «Оренбурга», «Акрона», «Томи», «СКА-Хабаровска», «Чайки», «Шинника» и «Чертаново».
Также по 20 миллионов рублей получили три школы, имеющих статус региональных центров РФС: «Строгино», «Тюмень» и «Алания».
РФС принял решение направить деньги от букмекерских доходов на октябрьском заседании исполкома.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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