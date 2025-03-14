«Химки» — «Ахмат»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Химки» встретятся с «Ахматом» в рамках 21-го тура РПЛ в субботу, 15 марта. Матч состоится на «Арене Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 20 туров премьер-лиги команда из Химок набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Грозненский клуб с 17 баллами идет на 14-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 14:30. Арена Химки (Химки)

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