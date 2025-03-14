«Лига Ставок» представляет новый динамичный раннер с Дзюбой

«Лига Ставок» представляет интерактивную игру, где амбассадор бренда Артем Дзюба в роли главного героя мчится по живописным улицам Санкт-Петербурга в погоне за главным призом — кроссовером Rolls Royce Cullinan Black Badge Series II.

После установления нового рекорда Дзюба продолжает удивлять болельщиков и поклонников. В новой игре он преодолевает различные препятствия на пути к заветной цели.

В процессе игры пользователи смогут обнаружить интересные интерактивные элементы, включая информацию об акции фрибет 7777 и очаровательную капибару. Финальная часть игры знакомит игроков с главными особенностями акции ЛотеRRея.

Финальной точкой игрового маршрута становится уникальный объект Лиги Ставок — Дом Спорта, который стал первым спортивным кинотеатром в России. Это место, где любители спорта могут наслаждаться просмотром матчей в особой атмосфере.

Напомним, финальный этап розыгрыша состоится 29 марта, и у всех желающих еще есть возможность побороться за главный приз — кроссовер Rolls Royce Cullinan Black Badge Series II.