Агент Уткина — о сорвавшемся переходе в «Хатайспор»: «Слава богу, что нас там нет»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина в разговоре с «СЭ» высказался о желании футболиста перейти в европейский клуб.

Уткин выступает за «Ахмат» на правах аренды из «Ростова».

«Не люблю выражение, что игрок хочет уехать. Скорее попробовать себя. Большинство ребят возраста Даниила и рядом, если они максималисты, сначала хотят состояться у себя в стране, чтобы у них было имя. А потом попробовать поиграть в сильных европейских чемпионатах. У нас было предложение из Турции. Считаю, что по уровню сопротивления и мастерства игроков он плюс-минус чемпионат России. Мы хотели через «Хатайспор» проявить себя в Турции для дальнейшего шага в более сильные чемпионаты. Как показало время, мы не сильно много потеряли. Учитывая их результаты и то, в какой футбол они играют, слава богу, что нас там нет», — сказал Бердышев «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Уткин провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.