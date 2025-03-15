«Химки» — «Ахмат»: ничья после первого тайма

«Химки» и «Ахмат» не забили голов в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России — 0:0.

«Ахмат» нанес два удара в створ ворот соперника, «Химки» без ударов. Команды получили по два предупреждения.

Игра проходит на стадионе «Химки» в Московской области.