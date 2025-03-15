«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» Махачкала и «Крыльев Советов» на матч 21-го тура РПЛ. Игра начнется в 17.00 мск.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Зинович, Сундуков, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Гапонов, Бейл, Галдамес, Ороз, Зиньковский, Бабкин, Иванисеня, Рахманович, Дмитриев, Сергеев.