«Химки-2» могут провести два матча за двое суток

Дубль подмосковных «Химок» может провести два матча за три дня.

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 «Химкам-2» предстоит сыграть с тамбовским «Спартаком». А уже в 16:30 воскресенья команда может провести игру против «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.

Ранее основной состав подмосковного клуба принял решение бойкотировать тренировки на футбольном поле, а в четверг, 17 апреля, все же провел занятия самостоятельно, без присутствия нового главного тренера Магомеда Адиева.

«СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», заявил, что в таком случае на поле выйдут игроки дубля.