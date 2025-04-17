Агент Артиги: «Игроки «Химок» не согласны с уходом Франка, бойкот из-за этого»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе испанца Франка Артиги из «Химок».

«То, что Артига ушел из «Химок», — большая ошибка руководства команды. Вы же видите, что сейчас происходит с клубом. Бойкот футболистов не только потому, что не платят зарплату, игроки команды не согласны с увольнением Артиги. Такие вещи говорят о профессиональных качествах тренера», — сказал Селюк «РБ Спорт».

15 апреля «Химки» объявили об уходе 48-летнего Франка Артиги с поста главного тренера по соглашению сторон.

Артига возглавил клуб летом 2024 года.

Сейчас «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. В следующем туре команда встретится с «Зенитом» (второе место, 50 очков) на выезде.