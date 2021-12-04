Хендрикс: «Это сумасшедший матч, во втором тайме бились как команда»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился впечатлениями от победы в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (2:1).

— Это сумасшедший матч. Мы хорошо начали игру, но потом красная карточка и 1:1 к перерыву. Во втором тайме мы бились как команда. Мы заслуживали 3 очка.

— Что думаешь о красной карточке?

— Я не видел момента вживую. Только потом на телевизоре. Я не знаю. Если они проверили его с ВАР, то все должно быть нормально. Это сложная ситуация для принятия решения. В матче с «Локомотивом» мы тоже получили удаление, но мы бились и забили.

— Ты знаешь о ситуации с фанатами?

— Я слышал что-то. Они делают заявление и покидают матчи. Фанаты могут делать это. Честно, я не знаю какие заявления.