Руй Витория: «Не хотел бы сейчас говорить о контракте Кутепова»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался обсуждать вопрос контракта Ильи Кутепова после победы над «Ахматом» (2:1) в 17-м туре Тинькофф РПЛ.
— Связано ли непопадание Кутепова с его контрактом? Так же контракт заканчивается у Бакаева. Участвуете ли вы в обсуждении трансферной политики?
— Я бы не хотел говорить об этом здесь и сейчас. Это административные вопросы, а мне бы хотелось осветить моменты по игре. Эти вопросы не должны обсуждаться здесь, — сказал Витория.
Кутепов в этом матче остался в запасе. Бакаев вышел на замену на 72-й минуте.
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