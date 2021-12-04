Руй Витория: «Не хотел бы сейчас говорить о контракте Кутепова»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался обсуждать вопрос контракта Ильи Кутепова после победы над «Ахматом» (2:1) в 17-м туре Тинькофф РПЛ.

— Связано ли непопадание Кутепова с его контрактом? Так же контракт заканчивается у Бакаева. Участвуете ли вы в обсуждении трансферной политики?

— Я бы не хотел говорить об этом здесь и сейчас. Это административные вопросы, а мне бы хотелось осветить моменты по игре. Эти вопросы не должны обсуждаться здесь, — сказал Витория.

Кутепов в этом матче остался в запасе. Бакаев вышел на замену на 72-й минуте.