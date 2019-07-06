Хави Гарсия пожелал удачи "Зениту" в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи бывшему клубу в матче за Суперкекубок России, в котором питерцы встретятся с "Локомотивом". Встреча состоится сегодня, 6 июля, в 19 часов по московскому времени.
– Удачи "Зенит", давай "Зенит", – написал 32-летний испанец в Твиттере.
Good Luck @zenit_spb 💙🦁 #davai pic.twitter.com/xnlZrn9mWR— Javi García (@javigarcia06) 6 июля 2019 г.
Гарсия выступал за "Зенит" с 2014 по 2017 год. В составе клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка (дважды) страны.
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