Хави Гарсия пожелал удачи "Зениту" в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи бывшему клубу в матче за Суперкекубок России, в котором питерцы встретятся с "Локомотивом". Встреча состоится сегодня, 6 июля, в 19 часов по московскому времени.

– Удачи "Зенит", давай "Зенит", – написал 32-летний испанец в Твиттере.

Гарсия выступал за "Зенит" с 2014 по 2017 год. В составе клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка (дважды) страны.