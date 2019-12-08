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Хавьер Рибалта: «У Малкома никогда не было большого количества повреждений»

00:10
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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал ситуацию с нападающим Малкомом. Форвард перешел летом из «Барселоны» за 40 миллионов евро, однако из-за травмы провел только два неполных матча в чемпионате России.

— У него никогда не было большого количества повреждений, — сказал Рибалта в эфире передачи «Инсайдеры». — А травму, которую получил Малком, вызвало столкновение с соперником. Есть футболисты с длинной историей болезни, и когда ты подписываешь контракт с таким игроком, то сильно рискуешь. Случай Малкома не имеет к этому отношения.

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