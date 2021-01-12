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Хавбек «Зенита» Оздоев — об очередях в московском метро: «Куда они все?»

10:05
Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в комментариях в Twitter в шутку удивился, почему в московском метро большие очереди после новогодних праздников.

«Куда это они?», — оставил комментарий хавбек под постом Kалоя Ахильгова.

«На работу», — ответил Оздоеву Никита Кириленко.

«Да ладно, а я думал, на прогулку «, — отреагировал футболист сборной России.

В текущем сезоне 28-летний Оздоев провел 23 матча за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Напомним, в Москве действуют карантинные ограничения, согласно которым до 15 января большинство жителей столицы переведено на удаленную работу.

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