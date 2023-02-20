Хавбек «Чертаново» Топинка в ближайшее время станет игроком «Локомотива»

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Как стало известно «СЭ», 17-летний центральный полузащитник «Чертаново» Станислав Топинка в ближайшее время станет игроком «Локомотива».

В ЮФЛ-2 футболист провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.