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Тороп: «Акинфеев доказывает, что он лучший в России»

Тороп поделился мнением об Акинфееве
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о будущей замене Игоря Акинфеева в воротах команды.

«Если сейчас играет Игорь, я должен делать все возможное, чтобы команда выиграла. Для этого моя задача — хорошо размять Игоря, помогать на тренировках. У нас каждый друг другу помогает. Допустим, у нас с Вовой Шайхутдиновым тоже есть конкуренция, но это не отменяет того факта, что вместе мы прибавляем сильнее, чем по-отдельности. Что касается разговоров о завершении карьеры Игоря, его давно гонят на пенсию, но он до сих пор играет и доказывает, что он лучший в России. Поэтому мы должны вместе работать и прибавлять», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

Акинфеев является лучшим российским вратарем в 21 веке. Он выступает за ЦСКА с 2003 года, шесть раз выигрывал чемпионат России, столько же — Кубок, семь раз — Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-torop-akinfeeva-davno-gonyat-na-pensiyu-no-on-dokazy-vaet-chto-luchshij-v-rossii/
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